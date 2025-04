Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf frischer Tat ertappt - Einbruch in Süßwarenstand - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (25.04.2025) einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einen Süßwarenstand auf dem Stuttgarter Frühlingsfest eingebrochen zu sein. Die 31 Jahre alte Besitzerin des Standes befand sich gegen 00.20 Uhr in ihrem Wohnwagen und hörte verdächtige Geräusche. Als sie nachschaute, entdeckte sie den Tatverdächtigen im Stand. Der 22-Jährige flüchtete mit einem geringen Bargeldbetrag über den Platz, mehrere Versuche von Zeugen ihn aufzuhalten, scheiterten. Auf seiner Flucht trat er auch nach einer 17 Jahre alten Zeugin, die ihn daran hindern wollte, über einen Zaun zu steigen. An der Fruchtsäule gelang es einem weiteren Zeugen, den Tatverdächtigen festzuhalten und den alarmierten Beamten zu übergeben. Den Ermittlungen zufolge gelangte der 22-Jährige über eine aufgerissene Plane in den Süßwarenstand. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

