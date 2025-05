Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Landau (ots)

In der Nacht vom 15.05.2025, gegen 23:35 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth am Rhein eine Verkehrskontrolle eines E-Scooters in der Dorschbergstraße in Wörth durch. Hierbei konnte schnell festgestellt werden, dass an dem mitgeführten E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht gewesen ist. Der Fahrzeugführer räumte im Rahmen der Kontrolle ein, noch keine Versicherung abgeschlossen zu haben. Da dies ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz darstellt, wurde dementsprechend eine Strafanzeige aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell