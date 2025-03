Radolfzell, L220 (ots) - Unbekannte haben am Montagabend einen Autofahrer an einer Parkbucht an der Landesstraße 220 kurz nach der Abfahrt B33 in Richtung Radolfzell überfallen. Gegen 19 Uhr hielt der 33 Jahre alte Mann mit seinem weißen Transporter an einer Parkbucht an. Aus einem kurz nach ihm haltenden Wagen ...

mehr