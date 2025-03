Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, L220, Lkr. Konstanz) Unbekannte überfallen 33-Jährigen an einer Parkbucht an der L220 kurz nach der Abfahrt B33 in Richtung Radolfzell- Polizei sucht Zeugen (17.03.2025)

Radolfzell, L220 (ots)

Unbekannte haben am Montagabend einen Autofahrer an einer Parkbucht an der Landesstraße 220 kurz nach der Abfahrt B33 in Richtung Radolfzell überfallen. Gegen 19 Uhr hielt der 33 Jahre alte Mann mit seinem weißen Transporter an einer Parkbucht an. Aus einem kurz nach ihm haltenden Wagen kamen vier unbekannte Personen auf ihn zu. Plötzlich zog einer der Männer eine Pistole und forderte ihn mehrfach zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem der 33-Jährige mehrere tausend Euro aushändigte, forderten ihn die Unbekannten auf die Örtlichkeit zu verlassen, woraufhin er in Richtung Radolfzell davonfuhr.

Zu dem Fahrzeug mit dem die Täter unterwegs waren ist lediglich bekannt, dass es sich um ein dunkles Auto handelte.

Einer der Männer war auffallend groß und von kräftiger Statur. Alle waren mit schwarzen Sturmhauben vermummt.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die gegen 20 Uhr auf der L220 zwischen Radolfzell und der Abfahrt zur B33 unterwegs waren und Verdächtiges oder die genannten Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

