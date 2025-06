Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nachtrag zum Brand einer Lagerhalle am Mittwoch in Ulm

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6062389) kam es am Mittwoch zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Zeitblomstraße. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Brandort. Diese werden nun ausgewertet. Zur Klärung der Brandursache und dem genauen Hergang des Brandes hat die Staatsanwaltschaft Ulm ein Gutachten angeordnet. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen zu einer möglichen Täterschaft aufgenommen.

