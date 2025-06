Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf mobile Blitzeranlage draufgeRAUSCHt

Am Donnerstag verletzte sich ein Betrunkener in Ulm leicht, als er gegen einen Anhänger fuhr.

Ulm (ots)

Mit fast zwei Promille fuhr der 43-jährige Fahrradfahrer gegen Mitternacht in der Olgastraße. Dort stieß er gegen einen Blitzeranhänger. Der stand auf den Gehweg. Durch den Aufprall stürzte der Radler und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Dort musste er zudem Blut abgeben. Dieses wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der 43-Jährige genau intus hatte. Den Fahrradfahrer erwartet außerdem eine Strafanzeige. Am mobilen Blitzer entstand wohl kein Schaden.

