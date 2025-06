Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Vorfahrt missachtet

Etwa 10.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr fuhr der 73-jährige Dacia Fahrer in der Siedlungsstraße und wollte in die Christentalstraße abbiegen. Dort fuhr ein 73-Jähriger mit seinem Mercedes und hatte Vorfahrt. Der Fahrer des Dacia übersah das vorfahrtsberechtigte Auto und fuhr diesem in die rechte Fahrzeugseite. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an den Autos wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

