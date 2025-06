Polizeipräsidium Ulm

An einer Fahrbahnverengung auf der B30 bei Achstetten ereignete sich am Donnerstag ein Unfall mit drei Autos.

Gegen 7.45 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit seinem BMW auf dem linken Fahrtstreifen in Richtung Süden. Kurz vor der Anschlussstelle Laupheim Nord (Höhe Achstetten) befand sich eine Tagesbaustelle der Straßenmeisterei. Deshalb wurde der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen gesperrt. Das erkannt der BMW-Fahrer und verringerte wegen eines vor ihm einscherenden Fahrzeuges. Auch ein nachfolgender Fahrer eines VW erkannte die Situation und bremste ab. Nicht so ein 32-Jähriger am Steuer seines Nissan SUV. Der bemerkte dies zu spät und fuhr dem langsam fahrenden hinten auf. Der VW wurde wiederum auf den BMW geschoben. Dabei entstand an allen drei Autos Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro. Bei dem Unfall wurden niemand verletzt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Der BMW und der VW mussten abgeschleppt werden. Das Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers schaffte es noch bis zur nächsten Ausfahrt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Um 8.40 Uhr war die Strecke wieder frei.

