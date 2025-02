Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht - kein Kavaliersdelikt

Apolda (ots)

Am Freitag gegen 22:00 Uhr kam es in Apolda, Erfurter Straße zu einer Unfallflucht. Nach Zeugenangaben fuhr ein Lkw (nichts weiter bekannt) gegen einen geparkten Pkw und verließ in der Folge ziemlich eilig den Unfallort. Durch einen Zeugen konnte das Geschehen beobachtet und zur Anzeige gebracht werden. Am Pkw entstand geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Apolda unter Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

