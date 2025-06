Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Tragischer Unfall in Cochem

Cochem (ots)

Am Montag, 23.06.25, gegen 12:40 Uhr ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall in der Cochemer Oberstadt, in der Straße "In der Märtschelt". Eine Anwohnerin stellte in der stark abschüssigen Straße ihren PKW ab und wollte ihr Kleinkind aus dem Wagen holen, als das Fahrzeug langsam begann talwärts zu rollen. Die Fahrerin wollte den Wagen stoppen, was jedoch nicht gelang. Gleichzeitig erkannte eine Nachbarin die Situation und konnte das Kleinkind (15 Monate alt) aus dem rollenden Fahrzeug befreien. Durch das rollende Fahrzeug wurde die Nachbarin jedoch angestoßen, verlor ihr Gleichgewicht und stürzte mit dem Kind zu Boden. Nachbarin und Kind wurden verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind die Verletzungen des Kleinkindes nicht lebensbedrohlich, zur näheren Abklärung wurde es mit dem Rettungshubchrauber in ein Krankenhaus verbracht. Auch die Verletzungen der Helferin sind nach jetzigen Informationen nicht schwerwiegend. Das rollende Fahrzeug durchfuhr noch eine Hecke und kam anschließend an einer Mülltonne zum Stehen. Warum das abgestellte Fahrzeug ins Rollen kam, muss noch ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell