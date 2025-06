Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Spendensammler beraubt Seniorin - 2506044

Hilden (ots)

Am Mittwoch, 11. Juni 2025, beraubte ein angeblicher Spendensammler eine 84-Jährige in Hilden in ihrer Wohnung. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12:40 Uhr klingelte ein Mann bei einer Seniorin an der Hochdahler Straße und gab vor, Spenden zu sammeln. Er drängte die Hildenerin in ihre Wohnung, lenkte sie mit dem Ausfüllen eines Formulars ab und entwendete so Schmuck und eine hochwertige Armbanduhr.

Noch während der Täter anwesend war, bemerkte die 84-Jährige den Diebstahl. Sie sperrte den Dieb in der Wohnung ein und wollte richtigerweise sofort telefonisch die Polizei informieren. Währenddessen konnte der Täter mit einem in der Wohnung vorgefundenen Zweitschlüssel die Wohnungstür öffnen, er stieß die couragierte Seniorin zur Seite und flüchtete. Die Hildenerin wurde dabei leicht verletzt.

Der Täter soll laut der Geschädigten ein "orientalisches Erscheinungsbild" gehabt haben, circa 30 Jahre alt sein, 1,80 bis 1,85 Meter groß sein und dunkle Haare sowie eine schlanke Statur besitzen. Er trug einen dunkelblauen Trainingsanzug.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wer kann Hinweise zum Täter geben oder hat zum genannten Zeitpunkt an der Hochdahler Straße auf der Höhe der Hummelsterstraße Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei Hilden unter 02103 898-6410.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell