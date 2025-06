Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorin an Bushaltestelle beraubt - 2506046

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

Am Dienstag, 10. Juni 2025, raubte ein unbekannter Täter in Hilden einer 84-jährigen Seniorin die Handtasche. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 19:30 Uhr hielt sich die Seniorin an der Bushaltestelle Paul-Spindler-Straße an der Hochdahler Straße auf. Dort bedrohte sie ein unbekannter Täter mit einem Messer, griff die 84-Jährige an und entwendete anschließend die Handtasche, die am Rollator der Frau befestigt war.

Er wird wie folgt beschrieben: Jung und männlich, mit blonden, mittellangen Haaren. Der Täter trug schwarze Kleidung und hatte eine Maske an, die bis zur Nase hochgezogen war.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wer kann Hinweise zum Täter geben oder hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Hilden unter 02103 898-6410.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell