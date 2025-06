Polizei Mettmann

POL-ME: Schmuck und Luxusuhren bei Einbruch entwendet - 2506042

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Monheim am Rhein entwendeten unbekannte Täterinnen oder Täter am Dienstag, 10. Juni 2025, hochwertige Uhren und Schmuck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Zwischen 12:15 Uhr und 16:30 Uhr hebelten Unbekannte die Terassentür des Hauses im Monheimer Süden in Rheinnähe auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei fanden und entwendeten sie mehrere hochwertige Armbanduhren und Schmuckstücke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet oder kann Hinweise zum Tathergang geben?

Die Polizei in Monheim am Rhein nimmt Hinweise jederzeit unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell