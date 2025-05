Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Aggressiver Fahrgast verletzt Polizeibeamtin in Bookholzberg

Delmenhorst (ots)

Ein aggressiver Fahrgast in einem Zug hat am Dienstag, 20. Mai 2025, gegen 16:40 Uhr, am Bahnhof in Bookholzberg eine Polizeibeamtin verletzt.

Der 38-jährige Mann, zurzeit ohne festen Wohnsitz, befand sich in einem Zug auf der Fahrt von Bremen nach Oldenburg. Hier wählte er einen bereits durch andere Fahrgäste belegten Sitzplatz, zwischen die er sich quetschte. Als er in der Folge gebeten wurde, sich einen anderen Sitzplatz zu suchen, reagierte er umgehend aggressiv. Der Mann schrie herum und schlug gegen Scheiben. Die Zugbegleiterin und der Lokführer entschieden deshalb, die Polizei zu verständigen und am Bahnhof Bookholzberg auf deren Eintreffen zu warten. Mithilfe zweier Beamtinnen der Polizei sollte die Verweisung aus dem Zug umgesetzt werden. Auch auf die Ansprache durch die Beamtinnen reagierte der Mann aggressiv. Mehrmaligen Aufforderungen zum Verlassen des Zuges kam er nicht nach. Als er nach draußen geführt werden sollte, schlug und trat er nach den Polizistinnen. Der 38-Jährige wurde mit Unterstützung von Fahrgästen fixiert und aus dem Zug getragen.

Gegen den Mann ist ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet worden. Eine 27-jährige Beamtin trug leichte Verletzungen davon.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell