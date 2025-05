Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat am Dienstag, 20. Mai 2025, gegen 12:00 Uhr, ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst erlitten.

Der 16-jährige Delmenhorster war in der Grüne Straße mit einem Pedelec auf der falschen Seite des Radwegs in Richtung Stadtmitte unterwegs. Beim Queren der Johann-Schmidt-Straße kollidierte er mit dem Auto einer 23-Jährigen aus Delmenhorst, die in die Grüne Straße einfahren wollte und den Radfahrer übersah.

Nach der Kollision kam der 16-Jährige zu Fall. Die Hinzuziehung von Rettungskräften war aber nicht erforderlich.

