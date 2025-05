POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin in Hude

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Täter haben am Dienstag, 20. Mai 2025, gegen 03:00 Uhr, versucht Zutritt zu einem Friseursalon in der Friedrichstraße in Wardenburg zu erlangen. Sie scheiterten an der Eingangstür und ließen von der weiteren Tatausführung ab. An dem Geschäft entstand ein Sachschaden von ca. 500 ...

