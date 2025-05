Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in einen Friseursalon in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag, 20. Mai 2025, gegen 03:00 Uhr, versucht Zutritt zu einem Friseursalon in der Friedrichstraße in Wardenburg zu erlangen. Sie scheiterten an der Eingangstür und ließen von der weiteren Tatausführung ab.

An dem Geschäft entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zeugen, die in der betroffenen Nacht Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Wardenburg unter 04407/716350 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell