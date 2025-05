Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Niederelbert (ots)

Am 01.05.2025 um 09:50 Uhr kam es auf der L 309 zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Dieser befuhr die Strecke aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Montabaur / B49. Der 63-jährige Fahrer aus Koblenz kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei war noch das DRK mit Rettungswagen und Notarzt am Unfallort. Die L309 musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kurzfristig gesperrt werden.

