POL-PDMT: Herschbach. Diebstahl von Dachabdeckungen aus Kupfer

Horbach (ots) - Im Zeitraum vom 29.04.2025, 18:00 Uhr, bis 30.04.2025, 06:50 Uhr, brachen Unbekannte in die Kindertagesstätte Buchfinkennest in Horbach ein. Der/die Täter drangen durch ein rückwärtig gelegenes bodentiefes Fenster gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten letztlich zwei Geldkassetten mit Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei Montabaur, Tel.: 02602-9226-0. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

