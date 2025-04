POL-PDMT: Einbruch in Kindertagesstätte Horbach

Nastätten (ots) - In der Nacht von Montag, den 28.04.2025 auf Dienstag, den 29.04.2025, kam es in der Industriestraße in Nastätten zu einem Einbruch in die Bäckereifiliale neben dem Netto-Markt. Hierbei wurde eine Seitentür aufgehebelt. In dem Gebäude wurde weiterer Sachschaden verursacht. Vermutlich wurde aber nichts entwendet. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden ...

