POL-MS: Weiterer betrügerischer Telefonanruf - Geld von 85-jähriger Dame erbeutet

Am frühen Samstagabend (19.07., 17:30 Uhr) kam es zu einem Trickbetrug mit der Masche "Falscher Bankmitarbeiter" zum Nachteil einer älteren Dame. Die 85-Jährige gab an, am Samstagabend von der Telefonnummer ihrer Bank angerufen worden zu sein. Der betrügerische Anrufer teilte ihr mit, ihr Konto sei gehackt worden und sie müsse ihr Geld nun in Sicherheit bringen. Daraufhin überwies die Seniorin in mehreren Überweisungen einen fünfstelligen Betrag an die Betrüger.

Die Polizei warnt vor Telefonbetrügen und rät: Seien Sie stets wachsam, erfragen Sie eine Rückrufnummer und nehmen Sie selbst umgehend Kontakt mit Angehörigen oder der Polizei unter der Ihnen bekannten Nummer auf. Geben Sie außerdem keine persönlichen Informationen heraus, wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen oder Bankdaten. Im Zweifelsfall informieren Sie immer die Polizei!

