Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Büroräume in Sprakel - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag (23.07.,16:00 Uhr) bis Donnerstagmorgen (24.07.,06:00 Uhr) sind unbekannte Täter in Büroräume Am Max-Klemens-Kanal ein-gebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Tatverdächtigen über das frei zugängliche Gelände Am Max-Klemens-Kanal nahe des Nienberger Bachs zu den Büroräumen, wo sie ein Fenster aufhebelten und in das Innere gelangen. In den Räumlichkeiten durchsuchten die Unbekannten die Schränke. Die Täter flüchteten mit erbeutetem Bargeld in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei Münster bietet eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell