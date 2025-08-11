Polizei Köln

POL-K: 250811-2-K Autofahrer (44) nach kurzer Verfolgung gestellt - Führerschein und Mobiltelefon beschlagnahmt

Köln (ots)

Nach einer kurzen Verfolgung Sonntagnacht (11. August) im Kölner Stadtteil Niehl haben Polizisten einen mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer (44) aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten ließen dem Mann zwei Blutproben entnehmen und beschlagnahmten sein Mobiltelefon sowie seinen Führerschein. Da sein Geländewagen zudem frische Unfallschäden aufwies, wurde das Fahrzeug zur Beweissicherung abgeschleppt.

Gegen 0.15 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung der verdächtige VW Touareg an der Kreuzung Niehler Straße / Friedrich-Karl-Straße aufgefallen. Als die Polizisten den SUV überprüfen wollten und Anhaltezeichen gaben, beschleunigte der Fahrer und missachtete mehrfach rote Ampeln.

Nachdem die Beamten den Flüchtigen kurzzeitig aus den Augen verloren hatten, entdeckten sie den mittlerweile geparkten VW Touareg wenig später in der Straße "Im Stapelkai".

Bei der Absuche der Umgebung fanden die Beamten dann den aus Leverkusen stammenden Fahrer, der sich liegend hinter einem Gebäude versteckt hielt. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten sie dann auch den passenden Fahrzeugschlüssel sicher. Im Innenraum fanden sie zudem seinen Führerschein sowie seinen Lichtbildausweis.

Den Leverkusener erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie eines Gefährdungsdeliktes im Straßenverkehr. (bg/al)

