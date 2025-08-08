PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 250808-4-K Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Kripo Köln durchsucht bei zwei Tatverdächtigen (16,18)

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30. Mai, Ziffer 7:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6045770

Die Fahndung nach zwei mit Lichtbildern gesuchten Männern wird hiermit zurückgenommen. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung und intensiver Ermittlungsarbeit haben Kriminalbeamte einen Jugendlichen (16) sowie einen 18-jährigen Mann als mutmaßliche Tatverdächtige identifiziert. In vorliegender Sache hatten Einsatzkräfte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei bereits am Dienstagmorgen (5. August) zwei vom Amtsgericht Köln erlassene Beschlüsse vollstreckt und die Privatwohnungen der Tatverdächtigen in Köln-Mülheim durchsucht. Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Ermittler die mutmaßliche Tatkleidung, Falschgeld, ein Butterfly-Messer, eine Schreckschusspistole sowie eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln sicher.

Die Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Komplizen, der vor dem Kiosk Schmiere gestanden haben soll, dauern weiter an.

Die Rechtsgrundlage für die Verwendung der Bilder ist somit entfallen. Die Aufnahmen dürfen nicht weiterverwendet werden. (cw/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

