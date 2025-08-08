Polizei Köln

POL-K: 250808-3-K Handydieb gestellt - Videoleitstelle unterstützt bei Festnahme

Köln (ots)

Mit Unterstützung der Videoleitstelle haben Polizisten der Innenstadtwache am Donnerstagabend (7. August) einen mutmaßlichen Handydieb (18) in der Nähe des Kölner Doms festgenommen. Da der Mann aktuell keinen festen Wohnsitz im Bundegebiet nachweisen konnte, soll er im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach aktuellem Erkenntnisstand soll der 18-Jährige gegen 19.15 Uhr einen 49-jährigen Besucher aus Duisburg auf dem Bahnhofsvorplatz in ein Gespräch an der Domtreppe verwickelt und dabei das, zwischen dessen Beinen liegende, Smartphone gestohlen haben.

Der 49-Jährige erstattete kurz darauf eine Anzeige auf einer Polizeiwache. Die aufnehmende Beamtin leitete ein Foto des Bestohlenen an die Videoleitstelle weiter. Anhand der Aufnahme konnten die Mitarbeiter dann den Tatablauf zügig nachvollziehen und den Tatverdächtigen beschreiben. Wenig später lokalisierten sie den Mann auf dem Kurt-Hackenberg-Platz und informierte einen Streifenwagen über den Standort. Die Beamten nahmen den 18-Jährigen daraufhin vor Ort fest. (bg/al)

