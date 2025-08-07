Polizei Köln

POL-K: 250807-2-K Zeugensuche nach E-Scooter-Unfall - 50-Jähriger mit schwersten Kopfverletzungen im Krankenhaus

Köln (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem E-Scooter in der Nacht zu Donnerstag (7. August) in Köln-Braunsfeld bittet die Polizei Köln um Zeugenhinweise. Gegen 1 Uhr hatte eine Passantin einen bewusstlosen Mann auf dem Gehweg der Aachener Straße in Höhe der Hausnummer 522 entdeckt. Der 50-Jährige hatte stark blutende Kopfverletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach ersten Ermittlungen war der Mann auf dem Radweg der Aachener Straße stadtauswärts unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 522 gegen einen auf dem Radweg abgestellten E-Scooter fuhr und auf den Gehweg stürzte.

Die Passantin leistete direkt Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Am Unfallort konnte aufgrund des Gesundheitszustands des Verunglückten nicht geklärt werden, ob der Mann möglicherweise alkoholisiert unterwegs war. Die Polizisten ließen daher im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/al)

