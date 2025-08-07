Polizei Köln

POL-K: 250807-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf 64-Jährigen an der U-Bahn-Haltestelle Deutz/Messe

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 4 vom 25. Juli 2025

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6071755

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera der Kölner Stadtbahn fahndet die Polizei Köln nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen, die im Verdacht stehen, in der Nacht zu Montag, den 7. Juli 2025, einen 64 Jahre alten Mann an der U-Bahn-Haltestelle Deutz/Messe ausgeraubt zu haben.

Link zu den Bildern: https://polizei.nrw/fahndung/176685

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieg der 64-jährige Geschädigte gegen Mitternacht nach Feierlichkeiten anlässlich des Christopher Street Day (CSD) am Neumarkt in eine Bahn der Linie 9 in Fahrtrichtung Königsforst. Dort traf er auf zwei junge Männer, mit denen er ins Gespräch kam.

Als alle drei gemeinsam an der Haltestelle Deutz/Messe die Bahn verließen, sollen die beiden Tatverdächtigen den 64-Jährigen unter einem Vorwand aufgefordert haben, seine Geldbörse vorzuzeigen.

Als der Geschädigte das Portmonee hervorholte, soll einer der Männer ihm diese unvermittelt aus der Hand gerissen haben, während ihm der Andere einen Stoß versetzt habe. Der 64-Jährige verlor das Gleichgewicht, stürzte und verletzte sich leicht. Die beiden Tatverdächtigen seien laut Zeugen in unbekannte Richtung weggerannt.

Die Polizei Köln fragt:

- Wer kennt die auf den Bildern abgebildeten Personen? - Wer kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (as/al)

