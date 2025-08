Polizei Köln

POL-K: 250805-3-K Einbrecher von Bewohner überrascht - Festnahme dank detaillierter Personenbeschreibung

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Wache Ehrenfeld haben am Montagabend (4. August) einen mutmaßlichen Einbrecher (45) vorläufig festgenommen. Der Mann war zuvor in eine Wohnung auf der Nagelschmiedgasse in Köln-Bickendorf eingestiegen und dort vom 27-jährigen Bewohner überrascht worden. Dank einer präzisen Personenbeschreibung stellten Polizisten den Tatverdächtigen kurze Zeit später in einem leerstehenden Gebäude in unmittelbarer Nähe.

Nach ersten Erkenntnissen hörte der Bewohner gegen 21.15 Uhr Gepolter aus seinem Schlafzimmer. Als er nachsah, traf er auf den Einbrecher, der gerade dabei war durch ein Fenster in die Wohnung zu steigen. Der Mann ergriff sofort die Flucht - ohne Beute.

Der derzeit wohnungslose 45-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cb/as)

