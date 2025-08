POL-K: 250805-2-K Brennpunktteam Kalk stellt Kokain und rund 12 000 Euro sicher - Beamten werden bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen fündig

Köln (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 555 in Richtung Bonn ist am Montagnachmittag (4. August) ein Kradfahrer (29) bei Wesseling schwer verletzt worden. Wegen des Einsatzes eines Rettungschubschraubers war die Fahrbahn in Richtung Köln ebenfalls gesperrt. Zeugenangaben zufolge war der ...

