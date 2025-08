Polizei Köln

POL-K: 250804-5-K Autoknacker im Stadtteil Marienburg festgenommen - Polizisten überprüfen verdächtiges Duo in einem BMW Mini

Köln (ots)

Ein Streifenteam hat in der Nacht zu Montag (4. August) im Stadtteil Marienburg zwei mutmaßliche Autoknacker auf frischer Tat erwischt und vorläufig festgenommen. Die aus Algerien und Marokko stammenden Männer (25, 27) sollen noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizisten waren gegen 2.10 Uhr in der Straße "Am Südpark" auf das verdächtig wirkende Duo aufmerksam geworden, als beide bei Regen in einem geparkten BMW Mini mit eingeschaltetem Blinker gesessen hatten. Bei der Kontrolle der Insassen stellte sich jedoch schnell heraus, dass sie den Kleinwagen widerrechtlich geöffnet hatten. Unter dem Auto fanden die Beamten dann ein gestohlenes Mobiltelefon, das offenbar dort versteckt worden war. Zudem entdeckten sie eine im Fahrzeug aufbewahrte Geldbörse bei den persönlichen Gegenständen des 27-Jährigen. Beides wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell