Polizei Köln

POL-K: 250804-2-K Aktueller Zeugenaufruf der Kriminalpolizei - Mehrere geparkte Autos in der Nähe der Kölner Flora beschädigt

Köln (ots)

In der Nacht zu Samstag (2. August) haben Unbekannte im Bereich der Theodor-Schwann-Straße in Köln-Riehl insgesamt zwölf Fahrzeuge mutmaßlich vorsätzlich zerkratzt und erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird nach Schätzungen der Ermittler auf einen fünfstelligen Betrag beziffert. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen und fragt:

Wer hat zwischen Freitagabend (1. August) ab 20.30 Uhr und Samstagvormittag gegen 11 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht?

Ersten Erkenntnissen nach hatte sich ein 72-jähriger Autobesitzer gegen 11.30 Uhr bei der Polizei gemeldet, nachdem er an seinem Hyundai frische Kratzer und Lackschäden festgestellt hatte. Streifenpolizisten fuhren daraufhin zum Tatort und entdeckten im Zuge der Absuche noch mindestens elf weitere beschädigte Fahrzeuge, die hintereinander am Straßenrand abgestellt waren. Die Theodor-Schwann-Straße führt in Richtung Flora und Botanischer Garten.

Zeugen können sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim zuständigen Kriminalkommissariat 54 melden. (bg/al)

