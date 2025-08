Polizei Köln

POL-K: 250803-1-K Porsche-Fahrer (19) fährt alkoholisiert gegen Hauswand - Beifahrerin (19) leicht verletzt

Köln (ots)

In der Nacht zu Sonntag (3. August) ist ein alkoholisierter 19-Jähriger in Köln-Lindenthal mit einem Porsche gegen eine Hauswand gefahren. Die 19 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer sowie zwei Gleichaltrige auf der Rückbank blieben unverletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an.

Zeugenaussagen zufolge soll der junge Mann gegen 3.30 Uhr von der Aachener Straße stadtauswärts nach rechts auf die Innere Kanalstraße abgebogen sein. Bei einem U-Turn in Fahrtrichtung Universitätsstraße habe er die Kontrolle über den Carrera verloren und sei in die Hauswand eines Mehrfamilienhauses gefahren.

Am Porsche sowie an der Gebäudefassade entstand erheblicher Sachschaden. (as/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell