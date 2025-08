Polizei Köln

POL-K: 250801-2-K/RBK: Kürten/Köln - Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht mit Bildern nach Geldabheber

Köln (ots)

Pressemitteilung der Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis:

Im Januar 2025 wurde ein 20-jähriger Kürtener von zwei männlichen Personen gebeten, sein Konto für einen angeblichen Transfer von Kryptowährung zur Verfügung zu stellen. Nun ermittelt die Polizei Rhein-Berg wegen des Verdachts der Geldwäsche und sucht im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern nach einem der Tatverdächtigen.

Dem Kürtener wurde in diesem Zusammenhang ein unterer fünfstelliger Betrag auf sein Konto überwiesen, welcher schließlich von einem der beiden Männer am 29.01.2025 gegen 17:30 Uhr an einem Geldautomaten der Volksbank Köln-Bonn am Kieskaulerweg in Köln-Merheim abgehoben wurde.

Die Bilder der Überwachungskamera sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/176193

Der Geldabheber ist circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 183 bis 185 cm groß, hat kurze dunkle Haare und trug während des Aufenthalts in der Bankfiliale eine Brille, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz, eine schwarze Jacke der Marke The North Face, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

Die Kriminalpolizei Rhein-Berg bittet im Rahmen einer richterlich angeordneten Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise, die zur Identifizierung des Geldabhebers führen könnten. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis Pressestelle, PHKin Höller Telefon: 02202 205 120 E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell