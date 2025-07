Polizei Köln

POL-K: 250730-3-K/BAB Opel-Fahrerin kollidiert auf der A1 mit LKW auf dem Seitenstreifen - VU-Team eingesetzt

Köln (ots)

Am Mittwochabend ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 1 bei Leverkusen eine Autofahrerin (29) in ihrem Opel Corsa eingeklemmt und schwerverletzt worden. Rettungskräfte befreiten die Frau aus ihrem Wrack und leiteten Reanimationsmaßnahmen ein. Anschließend brachten sie die Schwerverletzte zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ihre auf der Rückbank sitzenden Kinder (9,11) erlitten leichte Verletzungen. Sie werden ebenfalls in einem Krankenhaus versorgt.

Nach ersten Erkenntnissen war die 29-Jährige gegen 21.05 Uhr mit ihrem Kleinwagen auf der A1 in Richtung Dortmund unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem auf dem Seitenstreifen stehenden Auflieger eines LKW (Fahrer: 61) kollidierte.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist aktuell im Einsatz und sichert die Spuren. Die BAB 1 ist in Richtung Dortmund ab dem Autobahnkreuz Leverkusen gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/al)

