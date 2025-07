Polizei Köln

POL-K: 250729-3-K Mutmaßlicher Räuber am Neumarkt festgenommen - 19-Jähriger soll mehrere Raubstraftaten begangen haben

Köln (ots)

Mit Hilfe der polizeilichen Videobeobachtung auf dem innerstädtischen Neumarkt haben Einsatzkräfte am Montagabend (28. Juli) einen per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Räuber (19) gestellt und festgenommen. Ein Mitarbeiter der Videoleitstelle hatte den 19-Jährigen gegen 17 Uhr auf der Platzfläche wiedererkannt und Einsatzkräfte herangeführt, als dieser mit einer Begleiterin in Streit geraten war.

Dem Mann wird vorgeworfen seit dem 30. Juni in verschiedenen Fällen Personen gewaltsam bedroht und zur Herausgabe von Wertsachen und Bargeld aufgefordert zu haben.

Unter anderem soll er in einem Regionalzug einen Fahrgast mit einem Messer bedroht und zum Verlassen der Bahn gezwungen haben. Anschließend soll er sein Opfer zum einem Bankautomaten geführt und Bargeld abgehoben haben.

Ein Richter hatte bereits am Freitag (25. Juli) einen Haftbefehl gegen den wohnungslosen Mann erlassen, nachdem Kriminalbeamte ihn durch intensive Ermittlungen und Auswertungen von Videoaufnahmen identifiziert hatten. Insgesamt werden ihm mindestes vier gleich gelagerte Fälle zur Last gelegt. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an.

Der 19-Jährige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/al)

