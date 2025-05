Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Selm (ots)

Am Freitag (02.05.2025) kam es gegen 13:50 Uhr in Selm auf der Kreisstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Eine 70 jährige Selmerin bog mit ihrem PKW von der Kreisstraße, Fahrtrichtung Norden, nach rechts in eine Hofeinfahrt ab. Dabei kam es zur Kollision mit einer in gleicher Richtung auf dem kombinierten Geh- und Radweg fahrenden 25 jährigen Selmerin auf einem E-Scooter. Die E-Scooter-Fahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden an PKW und E-Scooter wird insgesamt auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme vor Ort dauerte bis gegen 14:30 Uhr.

