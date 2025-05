Kreispolizeibehörde Unna

Bergkamen

Kamen - Mehrere brennende Abfallbehälter und ein brennender Altkleidercontainer

Bergkamen / Kamen (ots)

Zu mehreren Mülltonnenbränden und einem Brand eines Altkleidercontainers kam es am Mittwoch (30.04.2025) und am Donnerstag (01.05.2025) in den Städten Bergkamen und Kamen.

Am Mittwoch (30.04.2025) brannten gegen 00:30 Uhr fünf Mülltonnen in einer Grundstückseinfahrt in der Straße Königslandwehr in Bergkamen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

In Kamen verursachten unbekannte Täter am Donnerstag (01.05.2025) gegen 03:30 Uhr den Brand eines Altpapiercontainers in der Wasserkurler Straße. Ein weiterer Papiercontainer musste gegen 22:35 Uhr in der Fritz-Erler-Straße durch die Feuerwehr gelöscht werden. Des Weiteren geriet am selben Tag gegen 05:30 Uhr ein Altkleidercontainer in der Straße Kurler Busch in Brand.

Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

