POL-UL: (GP) Hattenhofen - Radfahrer leicht verletzt

Gegen den Bordstein geriet am Sonntag in Hattenhofen ein Pedelecfahrer und stürzte.

Ulm (ots)

Der Mann war gegen 9.10 Uhr in der Hauffstraße unterwegs. Der 85-Jährige fuhr die Straße entlang in Richtung Kindergarten. Dabei geriet er mit dem Rad gegen den Bordstein und stürzte. Der Radler landete in einer Grünfläche und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt trug der Senior wohl keinen Helm. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem Rad entstand kein Sachschaden.

Schwere oder leider manchmal tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

