POL-UN: Schwerte - Unfälle in Schwerte - Unfallverursachende jeweils flüchtig

Bergkamen / Kamen (ots) - Zu mehreren Mülltonnenbränden und einem Brand eines Altkleidercontainers kam es am Mittwoch (30.04.2025) und am Donnerstag (01.05.2025) in den Städten Bergkamen und Kamen. Am Mittwoch (30.04.2025) brannten gegen 00:30 Uhr fünf Mülltonnen in einer Grundstückseinfahrt in der Straße ...

mehr