POL-PDMT: Simmern (Westerwald) - Aktuelle Warnmeldung vor Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte

Hachenburg (ots) - In dem Zeitraum vom 20.04 zum 21.04.2025 kam es in der Walter-Bernstein-Straße zu einem Einbruch in einen Geräteraum. Hierzu verschaffte sich bislang unbekannte Tatperson durch Zerschneiden der Sichtabtrennung Zugang zum rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses. Dort wurde die Tür des dort befindlichen Gerätenebenraumes eingetreten. Ebenso wurde die Eingangstür des Hauses mit einem ...

mehr