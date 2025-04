Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in ein Geräteraum

Hachenburg (ots)

In dem Zeitraum vom 20.04 zum 21.04.2025 kam es in der Walter-Bernstein-Straße zu einem Einbruch in einen Geräteraum. Hierzu verschaffte sich bislang unbekannte Tatperson durch Zerschneiden der Sichtabtrennung Zugang zum rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses. Dort wurde die Tür des dort befindlichen Gerätenebenraumes eingetreten. Ebenso wurde die Eingangstür des Hauses mit einem Brechwerkzeug angegangen, dieser Versuch blieb jedoch erfolglos. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei erbittet Zeugenhinweise, welche zur Tataufklärung beitragen könnten. Hierzu zählen sowohl und insbesondere Angaben zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, - als auch atypischen Geräuschen im Tatzeitraum.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell