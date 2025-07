Polizei Köln

POL-K: 250730-1-K C-Klasse-Fahrer ohne Führerschein und Versicherungsschutz gestoppt - Knapp 100000 Euro im Kofferraum - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Dienstagabend (29. Juli) gegen 19.20 Uhr an der Anschlussstelle Leverkusen (BAB 3) einen Mercedes C 200 mit Düsseldorfer Städtekennung kontrolliert, dessen Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Das Fahrzeug selbst erwies sich als abgemeldet und unversichert. Der 33 Jahre alte Fahrer konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen. Im Kofferraum der Limousine fanden die kontrollierenden Beamten eine Plastiktüte, gefüllt mit nahezu 100.000 Euro in 200er-Scheinen. Daraufhin stellten die Polizisten den Wagen und das Bargeld sicher, fuhren die Insassen zur Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung ins Polizeipräsidium und leiteten umfangreiche Strafermittlungen gegen beide ein.

Zum Ziel ihrer Fahrt, der Herkunft des Autos sowie der Geldsumme machten der Verdächtige und sein 42-jähriger Beifahrer widersprüchliche Angaben. Zeugen werden um Hinweise gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de (cg/sb)

