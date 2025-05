Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 21.05.2025, gegen 05:45 Uhr befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Theodor-Heuss-Straße entlang und musste an der Lichtzeichenanlage der Einmündung Theodor-Heuss-Straße / Dudenhofer Straße aufgrund des Rotlichts anhalten. Nachdem das Grünlicht der Lichtzeichenanlage zeigte, fuhr die Fahrzeugführerin an, um in die Dudenhofer Straße einzubiegen. Beim Anfahren fiel hierbei das Navigationsgerät in den Fußraum. Die 22-jährige griff nach dem Navigationsgerät, verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrzeugführerin kollidierte sodann mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Fahrzeugführerin leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell