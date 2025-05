Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletzter Radfahrerin

Schifferstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin kam es am Mittwochmittag in der Neustadter Straße (L454). Eine 14-jährige missachtete von einem Feldweg kommend die Vorfahrt eines 37-jährigen Autofahrers. Durch den anschließenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam die 14-jährige zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell