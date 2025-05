POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Harthausen (ots) - Am Dienstag, den 20.05.2025, gegen 18:15 Uhr touchierte ein 35-jähriger polnischer Fahrer eines Alfa-Romeo beim Einparken in der Zwerchgasse einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß parkenden PKW. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass dem 35-jährigen in Polen der Führerschein entzogen wurde. Zudem stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer drogentypische ...

mehr