Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Harthausen (ots)

Am Dienstag, den 20.05.2025, gegen 18:15 Uhr touchierte ein 35-jähriger polnischer Fahrer eines Alfa-Romeo beim Einparken in der Zwerchgasse einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß parkenden PKW. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass dem 35-jährigen in Polen der Führerschein entzogen wurde. Zudem stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Der Mann gab an, vor zwei Tagen Amphetamin und Cannabis konsumiert zu haben. Dem 35-jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es wird ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

