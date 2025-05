Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Tierarztpraxis

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom Samstag, den 17.05., 23:10 Uhr - Sonntag, den, 18.05.2025, 09:00 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in eine Tierarztpraxis in der Tullastraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Gebäudeinnere durchwühlt, jedoch nichts entwendet. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Wer hat zur oben genannten Zeit in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

