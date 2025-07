FW Pulheim: Stromausfall in Pulheim-Stommeln

Feuerwehr Pulheim

Am Mittwochabend (2. Juli) brannte es in Pulheim-Stommeln in einem Trafohaus. Durch diesen Schaden fiel der Strom in großen Teilen von Stommeln und Ingendorf aus.

Um 19.55 Uhr wurde die Kreisleitstelle der Feuerwehr des Rhein-Erft-Kreises über den Brand eines Trafohauses in Stommeln, Ingendorfer Straße, informiert. Der Löschzug Stommeln wurde unmittelbar mit der hauptamtlichen Wache aus Pulheim und einem Spezialfahrzeug aus Brauweiler zur Einsatzstelle entsendet. Bei Eintreffen der Kräfte stellten diese unter Einsatzleitung von Hauptbrandmeister Riccardo Ruina fest, dass leichter Brandrauch aus dem Trafohaus drang. Da bekannt war, dass auch der Energieunternehmer auf dem Weg zur Ingendorfer Straße war, wurde zunächst alles für einen Löscheinsatz vorbereitet. Die Türe zum Gebäude konnte dann wenige Minuten später durch einen Mitarbeiter der Westnetz GmbH gewaltfrei geöffnet werden. Löschmaßnahmen waren nicht mehr erforderlich, denn es hatte sich um einen mittlerweile erloschenen Schwelbrand gehandelt. Aus diesem Grund konnte ein großer Teil der insgesamt sieben Fahrzeuge und der eingesetzten 27 Kräfte den Einsatz beenden und ihre Standorte anfahren. Der Raum wurde durch die verbleibenden Kräfte der Feuerwehr gelüftet. Die Techniker des Energieunternehmens konnten dann den Schaden begutachten und Maßnahmen zur Reparatur einleiten. Aufgrund des Schadens waren mehrere Mitarbeiter des Unternehmens mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, um der Angelegenheit schnell Herr zu werden, damit die Stadtteile Stommeln und Ingendorf wieder flächendeckend mit Strom versorgt werden konnten. Die Feuerwehr konnte ihren Einsatz nach gut einer Stunde beenden.

