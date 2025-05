Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verstoß gegen 0,5 Promillegrenze

Greiz (ots)

Greiz. Am 29.05.2025 gegen 20:30 Uhr unterzogen Polizeibeamte einen 37-jährigen Pkw-Fahrer am Anger in Zeulenroda einer Verkehrskontrolle. Die Kontrolle ergab, dass der Mann einen Atemalkoholwert von 0,64 Promille hatte. Ein gerichtsverwertbarer Atemtest ergab einen Wert von 0,3 mg/l, was ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich zieht. (BF)

