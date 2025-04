Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Haustür offen - Geldbeutel entwendet

Schifferstadt (ots)

Gestern Abend gegen 17:25 Uhr lief eine bislang unbekannte Person durch die offenstehende Haustür in ein Wohnanwesen in der Speyerer Straße gegenüber dem Südbahnhof. Die Person nahm hierbei zwei auf dem Esstisch liegende Geldbeutel und flüchtete über den Garten in Richtung Bahnhof. Die 74-jährige Anzeigenerstatterin befand sich zu dem Zeitpunkt selbst im Garten und konnte die Person wie folgt beschreiben. - Ca. 1,70m - Dunkle lockige Haare - Ein farbiges Oberteil Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

